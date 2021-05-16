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الأسبوع في 11 صورة: المسلمون يستقبلون "العيد".. وغزة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

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الأسبوع في 11 صورة: المسلمون يستقبلون

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. استقبل المسلمون في أصقاع الأرض عيد الفطر المبارك بمظاهر الفرحة والسعادة.. فيما تعرضت غزة للقصف الشديد من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الأدخنة تتصاعد من مباني خان يونس بقطاع غزة إثر غارة جوية إسرائيلية

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2- مشهد لكرة من النار تشتعل في مبنى الوليد الذي دمر في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

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3- أم فلسطينية مكلومة تبكي بحرقة على نجلها الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية

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4- اشتباكات حامية بين شرطة الاحتلال والمصلين العُزل في ساحات المسجد الأقصى بالقدس

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5- طفل فلسطيني في غزة لا يملك إلا الحجارة للرد بها على رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

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6- المصلون يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد في سورابايا بإندونيسيا

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7- مشهد مبهر لمصلى فيفاء المعلق في أثناء استقباله صلاة العيد

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8- سيدان يؤديان صلاة عيد الفطر على "بحر الرمال" في قرية غروغول بإندونيسيا

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9- سياح يسيرون على امتداد شاطئ بالوس بمياهه الصافية الأخاذة في اليونان

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10- بركان جبل سينابونغ ينفث رمادًا ودخانًا بالقرب من كارو بإندونيسيا

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11- سماء موسكو تتزين بالألعاب النارية الكثيفة أثناء الاحتفال بيوم النصر في الذكرى الـ76 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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