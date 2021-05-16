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.. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليونَيْ حبَّة كبتاجون

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بالفيديو .. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليونَيْ حبَّة كبتاجون .. "الجمارك" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليونَيْ حبَّة كبتاجون
عُثر عليها مخبَّأة داخل إرسالية براد بميناء جدة الإسلامي

بالفيديو ..

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2.312.000 حبة.

وعُثر على الحبوب مخبَّأة داخل إرسالية براد وردت للجمارك. (لمشاهدة الفيديو:

)هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ميناء جدة الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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