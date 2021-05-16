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في "عارضة جازان".. حادث مروري مأساوي يقذف بجثة السائق فوق سطح مسجد

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أسفر عن إصابة شخص آخر

في

وقع حادث مأساوي مغرب أمس السبت على الطريق الرابط بين محافظتَي العارضة وأبو عريش في حي بطحان شرق جازان، انتهى بمصرع شخص، والقذف به فوق سطح مسجد يقع بجوار الطريق.

وكانت الأجهزة المعنية بالعارضة قد استنفرت مغرب أمس للبحث عن شخص اختفى من موقع الحادث الشنيع، وجرى تمشيط المنطقة المجاورة، قبل أن تحدث المفاجأة؛ إذ عُثر عليه فوق سطح مسجد، يقع في قرية الرخ، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى، فيما تم تسليم الحادث للمرور.

وبحسب المعلومات، فقد أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر.

في

حادث مروع العارضة جازان محافظة العارضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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