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.. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها

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بالفيديو .. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها .. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم أُلقي القبض على مرتكبيها

بالفيديو ..

استعرض الأمن العام في مقطع عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن في محافظة القريات؛ قاما بالسطو المسلح على أحد المحال التجارية، وسرقة مبالغ مالية.

وأورد المقطع القبض على مواطن وثمانية مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الأردنية، في منطقة الرياض، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة؛ ارتكبوا سرقة مركبات، والمتاجرة بها وبيعها بعد تحريف أرقام هياكلها متخذين من إحدى الورش مقرًّا لتنفيذ جرائمهم. وبلغت قيمة المسروقات أكثر من ثمانية ملايين ريال.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على خمسة مقيمين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود؛ امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية للتواصل مع الضحايا، والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي.

وتضمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على ثمانية مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض؛ يقودون دراجات نارية ومركبات بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسية دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على مواطن في منطقة الرياض؛ يتباهى بتعاطي المسكر وحيازته، وتوثيق ذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. (لمشاهدة الفيديو:

)وزارة الداخلية الجهات الأمنية الأمن العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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