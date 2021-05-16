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أمير الرياض وأصحاب السمو يعزون محافظ عفيف في وفاة شقيقه

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أمير الرياض وأصحاب السمو يعزون محافظ عفيف في وفاة شقيقه أمير الرياض وأصحاب السمو يعزون محافظ عفيف في وفاة شقيقه

أمير الرياض وأصحاب السمو يعزون محافظ عفيف في وفاة شقيقه

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، خالص تعازيه ومواساته لمحافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، في وفاة شقيقه "فهد" سائلاً الله تعالى، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

كما تلقى التعازي أيضًا من الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، في وفاة المغفور له "فهد بن معمر".

وقدم محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر بدوره أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان أصالة عن نفسه، ونيابةً عن أسرته لسمو الأمراء على تعزيتهم الصادقة ومواساتهم الحسنة التي كان لها أكبر الأثر في نفوسهم في تخفيف مصابنا.

كما قدم الشكر لكل من واساهم بفقيدهم، سواءً حضوريًا أو هاتفيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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