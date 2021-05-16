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عُثر عليها مخبَّأة داخل إرسالية براد بميناء جدة الإسلامي

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر من 2.312.000 حبة.

وعُثر على الحبوب مخبَّأة داخل إرسالية براد وردت للجمارك. (لمشاهدة الفيديو:

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2,312,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي. pic.twitter.com/fubZPnwQAr — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) May 15, 2021

)هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ميناء جدة الإسلامي