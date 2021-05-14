تعرف على بروتوكولات السماح بعودة الشيشة والمعسلات.. أبرزها: المحصن و5 أشخاص في الجلسة

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه ‏ابتداءً من 5 شوال، سيتم السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا"، ويشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز خمسة أشخاص على الطاولة.

وتضمنت البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسلات، التالي:

- يتوجب على جميع العاملين الموجودين في المقهى أن يكونوا محصنين "محصن جرعتين أو جرعة واحدة أو محصن متعافٍ" وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينية فيها عن سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 / 11 / 1442 بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى.

- اقتصار دخول العملاء المحصنين "محصن جرعتين أو جرعة واحدة أو محصن متعافٍ" وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

- يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

- يجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قِبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة وفي حال تعذر وجود مسافة التباعد 3 أمتار يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

وفيما يتعلق بالمقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل، يجب عمل ما يلي:

* إذا كان المقهى مصممًا على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف المتر بين العملاء في الجلستين المختلفة.

* إذا كانت الجلسات الأرضية غير محددة فإنه يجب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة.

* الاقتصار على الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد ويتم التخلص منها مباشرة بعد الاستخدام.

* يحب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة على خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.

* التشديد على اتباع الإجراءت الوقائية العامة لمن يحضر الشيشة أو الأدوات الخاصة بهم مثل الخرطوم.

* يجب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي لترك مسافة متر ونصف المتر ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب.

* الالتزام بلبس الكمامة أثناء التنقل أو عند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى.

* يمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجريب والتأكد من جودتها.

ويتم تزويد المحال بكاميرات مراقبة عند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية، ويجب على المحل تقديم التسجيلات في حال تم طلبها من قِبل الجهات الرقابية.



* يتم وضع ملصقات تحذيرية على الطاولات والمداخل توضح خطورة التدخين في نقل كورونا.