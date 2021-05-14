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شرطة الرياض: القبض على 5 مقيمين امتهنوا تجارة العملات المزيفة

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شرطة الرياض: القبض على 5 مقيمين امتهنوا تجارة العملات المزيفة شرطة الرياض: القبض على 5 مقيمين امتهنوا تجارة العملات المزيفة
استولوا على ما يزيد عن 300,000 ريال

شرطة الرياض: القبض على 5 مقيمين امتهنوا تجارة العملات المزيفة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وقد امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية، للتواصل مع الضحايا والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًّا لهم، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية، وقصاصات ورقية، وأدوات ومعدات للتزوير والتزييف.

واتضح من إجراءات الاستدلال الأولية، استيلاؤهم على ما يزيد على (300,000) ريال، وتم إيقافهم واُتخِذَت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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