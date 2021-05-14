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"التعاون الإسلامي" تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في كابول أثناء صلاة الجمعة

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"التعاون الإسلامي" تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في كابول أثناء صلاة الجمعة "التعاون الإسلامي" تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في كابول أثناء صلاة الجمعة
أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الشنيع الذي استهدف هذا اليوم -ثاني أيام عيد الفطر المبارك- مسجداً في منطقة شاكاردارا بالعاصمة كابول خلال صلاة الجمعة، الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وأعربت الأمانة العامة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الأمانة العامة التنديد الشديد باستمرار العمليات الإرهابية والعنف في أفغانستان، والتأكيد على دعم منظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان في محاربة الإرهاب بمظاهره كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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