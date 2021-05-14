"إغاثي الملك" يختتم مشروع زكاة عيد الفطر المبارك في الأردن

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واصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في الحديدة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمس الأول مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك على الأسر الأردنية العفيفة وأسر اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في جميع المناطق الأردنية.

وتم خلال المشروع توزيع زكاة الفطر من الأرز، استفاد منها 24.855 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع زكاة عيد الفطر المبارك في الأردن لعام 1442هـ.

على جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال المدة من 22 إلى 28 أبريل 2021م ضخ 455.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 399.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 26 صيانة للحمامات، وتوزيع 800 حقيبة للنظافة الشخصية، استفاد منها 8.400 فرد.