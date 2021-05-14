أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هادي" ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في تقديم الدعم للجيش اليمني

Print
"هادي" ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في تقديم الدعم للجيش اليمني "هادي" ينوه بمواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في تقديم الدعم للجيش اليمني
اكد تحقيق بلاده " انتصارات" في مختلف مواقع القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تحقيق القوات المسلحة في بلاده " انتصارات" في مختلف مواقع القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وثمن الرئيس اليمني في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية من خلال تقديم الدعم للجيش اليمني كشركاء في الهوية والمصير المشترك.

واطلع الرئيس هادي، خلال الاتصال الهاتفي على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني في مختلف الجبهات، مشدداً على ضرورة مواصلة الانتصارات وتخليص اليمن من شرور المليشيا الإنقلابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن