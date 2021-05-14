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فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الفلسطيني

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فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الفلسطيني فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الفلسطيني
أكد إدانة المملكة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الفلسطيني

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وأكد الأمير "فيصل"، خلال الاتصال، إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا وزير الخارجية إلى استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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