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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا

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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا
قبالة ساحل شمال غرب جزيرة سومطرة

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا

قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل شمال غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الجمعة.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء الإندونيسية، أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة، وأنه كان على عمق 19 كيلومترا، لكنه لن يؤدي لحدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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