رؤساء البرلمانات العربية: ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات

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جى بي سي نيوز :- أكد البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، دعم رؤساء البرلمانات والمجالس العربية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشددوا في بيان صدر عن اجتماع طارىء دعا له رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، على أهمية دور المملكة صاحبة الوصاية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على الحرم القدسي ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية واحتراماً للوضع التاريخي القائم والاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص.

وخلال أعمال الجلسة قدم أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، التقدير والشكر لرئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات على دعوته للاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي من أجل دعم صمود المقدسيين وأهل فلسطين المحتلة بوجه الممارسات الإرهابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأعرب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، عن وقوفهم بكل الإمكانات إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعمهم المستمر لقضية العرب المركزية والمحورية، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من إقامةِ دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وجاء في البيان: نجدد مطالبنا بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تُنكر ما أبرم من اتفاقيات، وتنتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها القانونية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، وإنهاء جميع الاعتداءات والممارسات الإرهابية.

وطالب رؤساء البرلمانات العربية، المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بالتدخل العاجل من أجل وضع حد نهائي لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاجرامية غير الإنسانية.