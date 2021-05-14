سرقة جديدة لأغطية فتحات المياه بحي القيم الأعلى شمال الطائف

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في أقل من 48 ساعة مع واقعة مشابهة رغم تجاوب "الوطنية"

تجددت سرقة أغطية فتحات المياه، بحي القيم الأعلى، المجاور لمقبرة القيم، شمال الطائف.

جاء ذلك، بعد أقل من يومين من تجاوب "شركة المياه الوطنية" مع بلاغ مواطن لسرقة سابقة، حيث غطت الفتحات، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية، فلا تزال فتحات المياه تشكّل خطراً على مرتادي الطريق.

وفوجئ العديد من مرتادي أحد الشوارع بطريق مقبرة القيم، بوجود فتحات عديدة في فوهات المياه المحلاة دون أغطية وعلى عمق كبير، تشكل خطرًا كبيرًا على المرتادين، بالرغم من تجاوب "شركة المياه الوطنية" في بلاغ سابق عن سرقتها وقامت بتغطيتها.

وقال أحد المواطنين القاطنين بموقع قريب من هذا الشارع: إن أغطية المياه سُرِقَت مجدداً بعد أقل من يومين من تفاعل شركة المياه الوطنية مشكورة معهم.

وأضاف: تم حل المشكلة في أقل من ساعة على بلاغه، لكن بعد يومين من تغطية الشركة الفتحات سرقت مره أخرى، وما زالت مفتوحة تشكل خطرا على مرتادي الطريق وخصوصا من الأطفال.

ودعا إلى إيجاد حلول لمنع ضعاف النفوس من سرقة مثل هذه الأغطية في العديد من المواقع.