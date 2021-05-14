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مؤسسة "أحياها الإنسانية" تطلق مبادرة قوافل العيد

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نظمتها الجمعية بالتعاون مع نادي الإبل

مؤسسة

أطلقت مؤسسة عبد العزيز بن طلال، وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها"، مبادرة "قوافل العيد" التي تبنتها هيئة بوابة الدرعية ونظمتها جمعية الدرعية بالتعاون مع نادي الإبل، مع بزوغ شمس عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة "أحياها الإنسانية"، مشاعل بنت فيصل الرشيد، إن القافلة ضمت مجموعة من الإبل التي تمثل تراث مملكتنا العربية العريق لتتزين بعبارات وشعارات مهنئة وتحمل معها مئات الهدايا لتجوب أحياء الدرعية التاريخية ولتطرق أبواب ديار ساكنيها محملة بالفرح والسرور وبهجة العيد في شوارعها من جديد.

وأضافت "الرشيد" أن القافلة وزعت عيديات "أحياها" على منازل أحياء الدرعية، وحظيت المبادرة بتفاعل كبير من أهالي الدرعية وفرحة عامرة تعلو وجوه الأطفال وإعجاب كبير من أهالي المنطقة.

ورفعت المدير التنفيذي الشكر والتقدير لهيئة بوابة الدرعية التي قادت التنظيم والشركاء الإستراتيجيين نادي الإبل وجمعية الدرعية فقد قدموا كل الجهود والدعم مشاركة في تنظيم القافلة بدعم لا محدود.

وجاءت المبادرة ضمن جهود مؤسسة "أحياها الإنسانية" الرائدة تجاه العمل المجتمعي، بتسهيل من قبل هيئة تطوير بوابة الدرعية والمشاركة الريادية من نادي الإبل والإدارة التشغيلية من جمعية الدرعية لتكتمل المبادرة مختتمة برسم أبهى صورة من صور العيد السعيد.

يذكر أن العيديات تضمنت ١٤ من الإبل حُملت بالهدايا لتشمل ما يفوق ٤٠٠ منزل وتجاوز عدد المتطوعين ٢٥ متطوعاً.

مؤسسة

مؤسسة

مؤسسة أحياها الإنسانية مبادرة قوافل العيد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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