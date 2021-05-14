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"أبو الغيط": أولويتنا وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري

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"أبو الغيط": أولويتنا وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري "أبو الغيط": أولويتنا وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري
أمين الجامعة العربية: تجنباً لتصعيد متبادل قد تطال تبعاته المنطقة بأسرها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأولوية الآن تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل فوري تجنباً لتصعيد متبادل قد تطال تبعاته المنطقة بأسرها.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن مكاتبها وبعثاتها في الخارج تعكف حالياً على متابعة تنفيذ التكليفات الواردة في القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري قبل ثلاثة أيام بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها.

ولفت البيان إلى أن مجالس السفراء العرب في العواصم الرئيسة تعمل على التحرك مع حكومات الدول المعتمدة لديها لحشد التأييد للموقف الفلسطيني المؤيد عربياً حول اعتداءات إسرائيل على القدس وأهلها، بما فيها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الحرم القدسي.

وأشار إلى ما تقوم به من ممارسات مفضوحة للضغط على أهالي حي الشيخ جراح للرحيل عن المدينة.

ونوه بأن بعثة الجامعة في نيويورك تتابع مع المجموعة العربية التحركات الجارية في مجلس الأمن بهدف تحميل إسرائيل مسؤولية اعتداءاتها وبخاصة في ضوء التصعيد الخطير في قطاع غزة.

وطالب البيان، بحشد المزيد من التأييد الدولي لكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس أو في الأراضي المحتلة بوجه عام، في ظل التعاطف مع معاناة المقدسيين وما يتعرضون له من اعتداءات واستفزازات غير مبررة.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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