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خلافات عائلية.. شرطة جازان تطيح بمواطن أطلق النار على آخر في العارضة

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اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة

خلافات عائلية.. شرطة جازان تطيح بمواطن أطلق النار على آخر في العارضة

أطاحت شرطة منطقة جازان بمواطن في العقد الرابع من العمر أطلق النار على آخر أمام منزله وذلك نتيجة لخلافات عائلية.

وتفصيلاً أعلنت شرطة منطقة جازان تمكنها من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر بناء على بلاغ ورد لمركز شرطة محافظة العارضة، بشأن تعرض شخص لإطلاق نار أمام منزله وبينت بأنه قد تم العثور بحوزة الجاني على السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

وأشارت إلى أنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن دوافع الجريمة كانت بسبب خلافات عائلية، لافتة بأنه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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