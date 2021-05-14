أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 شهيداً

Print
ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 شهيداً ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 شهيداً
بينهم 31 طفلاً و19 سيدة.. و830 مصاباً

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 شهيداً

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 119 شهيداً بينهم 31 طفلاً و19 سيدة، و830 مصاباً. بحسب وزارة الصحة في القطاع، الجمعة.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم، قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، والمغازي ودير البلح وسط القطاع.

فيما قصفت المقاتلات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم أن 160 مقاتلة شاركت في قصف 150 هدفاً في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

من جانبها، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق القذائف الصاروخية، وأعلنت "كتائب القسام" قيامها بإطلاق 100 صاروخ على عسقلان رداً على استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن أخرى.ضحايا القصف الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا