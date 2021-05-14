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"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على عسير

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"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على عسير "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على عسير
تصحب بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على مدينة أبها، ومحافظات الحرجة، وأحد رفيدة، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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