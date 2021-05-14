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على خلاف معظم البلدان الإسلامية.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة

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على خلاف معظم البلدان الإسلامية.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة على خلاف معظم البلدان الإسلامية.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة
الفلك الدولي: 4 دول أخرى كانت قد احتفلت بأول أيام العيد الأربعاء الماضي

على خلاف معظم البلدان الإسلامية.. هذه الدول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة

تحتفل عدة دول حول العالم، بحلول عيد الفطر المبارك اليوم (الجمعة)، على عكس معظم الدول العربية والإسلامية التي بدأت الاحتفال بالعيد أمس (الخميس).

وأعلنت سلطنة بروناي، عدم ثبوت رؤية هلال شوال يوم الأربعاء؛ وعليه كان الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر.

ووفق "البيان" الإماراتية، أعلنت الجالية المسلمة في الهند أن الخميس هو المتمم لرمضان، والجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت أستراليا عدم ثبوت رؤية الهلال الأربعاء؛ ليكون الخميس ختام رمضان، والجمعة أول أيام العيد.

وعلى المنوال ذاته، سار اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية الذي أكد عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلندا الأربعاء؛ وعليه فإن عيد الفطر فيها هو اليوم الجمعة 14 مايو.

وكان مركز الفلك الدولي قد قال الأربعاء الماضي إن أربع دول تحرّت الهلال الثلاثاء، وأعلنت أن أمس الأول الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

والدول الأربع هي: (السنغال، والنيجر، وساحل العاج، ومالي).عيد الفطر المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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