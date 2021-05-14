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الصين تأسف لاعتراض أمريكا على عقد اجتماع لمجلس الأمن حول غزة

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الصين تأسف لاعتراض أمريكا على عقد اجتماع لمجلس الأمن حول غزة الصين تأسف لاعتراض أمريكا على عقد اجتماع لمجلس الأمن حول غزة
بكين أعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الأراضي المحتلة

الصين تأسف لاعتراض أمريكا على عقد اجتماع لمجلس الأمن حول غزة

أعرَبَ مندوب الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن، جانغ جون، عن أسفه لمنع عقد اجتماع اليوم الجمعة، حول الوضع في غزة وإسرائيل.

وكتب في تغريدة: "تُعرب الصين عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب أن يتصرف مجلس الأمن الآن ويرسل رسالة قوية"؛ وفقًا لـ" اليوم".

وأضاف: "نأسف لمنع اجتماع يوم الجمعة من قِبَل عضو واحد (يقصد الولايات المتحدة)، ومن المقرر عقد اجتماع مفتوح في العاشرة صباحًا يوم الأحد".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو، تصعيدًا حادًّا مستمرًّا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح؛ حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.مندوب الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن جانغ جون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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