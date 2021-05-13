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"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي

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"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي "الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي

هنأت الصحة كافة أفراد المجتمع بالعيد السعيد وحثتهم على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار ، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1116) حالة مؤكدة وتعافي (1129) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9244) حالة، منها (1344) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (430505) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (414139) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7122) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (71457) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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