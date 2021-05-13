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"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر

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من ذوي الإعاقة والأيتام.. مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

‬ شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، الفئات المشمولة بالرعاية من ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والأحداث فرحتهم بعيد الفطر بعد التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات المعنية.

وكانت جولة المعايدة التي قدم خلالها "الحربي" التهاني والتبريكات للنزلاء، قد شملت دور الرعاية للمسنين والتربية للبنين والملاحظة الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض "كلٍّ على حدة"، وتضمنت بعض الفعاليات مثل أداء صلاة العيد وتناول وجبة الإفطار ثم تبادل المعايدات وتوزيع الحلوى والهدايا العينية على جميع المشمولين بالرعاية بحضور مديري ومنسوبي تلك الفروع.

وأعرب "الحربي" أثناء تهنئته للنزلاء عن شكره وتقديره لجميع الكوادر المكلفة بالعمل خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن هذه المناسبات تأتي لتؤكد على الدور التربوي والاجتماعي والنفسي الذي تقدمه فروع الإيواء للفئات المستفيدة من الرعاية داخلها، ومنها استثمار جميع المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية لغرس القيم والمفاهيم التربوية والدينية في نفوسهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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