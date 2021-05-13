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وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

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رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

أدى محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ بجامع العليا بالمحافظة، وشهدت الصلاة التزام الجميع بالبروتوكولات الاحترازية، وذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
وأمّ المصلين الشيخ عيسى علي محمد مدخلي والذي تطرق في خطبته إلى تذكير الناس بشكر الله تعالى في هذا اليوم العظيم على نعمة الصيام والقيام وحثهم على الاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مبيناً فضل زكاة الفطر.

وأكد الشيخ مدخلي أن رمضان شهر للخيرات واكتساب الحسنات وغفران للذنوب وتطرق في خطبته لدور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مواجهة هذه الجائحة العالمية وتفوق حكومتنا في مكافحة هذا الوباء حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.


شهد الصلاة مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني ومدير ومدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ وأعيان المحافظة.

ورفع محافظ صامطة -باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة- التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على القيادة الرشيدة وعلى الوطن بالخير والمسرات.

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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