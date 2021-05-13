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الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

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الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي
المقاومة تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة

الجيش الإسرائيلي: 1469 صاروخًا أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي

كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة عبر حدوده على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد العسكري بين الطرفين.
وأكدت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي أن 1369 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل الهجوم الصاروخي الذي شنته "كتائب القسام" قبل قليل على وسط إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ.
وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية عبر طائرات مسيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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