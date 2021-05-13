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حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

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حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الـ5 مساء

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات خباش، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.المركز الوطني للأرصاد نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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