رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

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المرة الثانية التي يتم فيها سحب استضافة النهائي من إسطنبول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، وبشكل رسمي نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي من إسطنبول التركية إلى بورتو البرتغالية، بسبب مخاوف "كوفيد-19".

وتستعد البرتغال لاستضافة النهائي، بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الحصول على ضمانات الإعفاءات التي يريدها من إنجلترا حال نقل المباراة إلى ملعب ويمبلي، بدلاً من تركيا.

والتقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومسؤولون حكوميون بريطانيون واتحاد كرة القدم الإنجليزي يوم الاثنين، لمناقشة نقل المباراة بين الفريقين الإنجليزيين يوم 29 مايو/آيار، من اسطنبول.

ووفق "بي بي سي" قرر الاتحاد الأوروبي نقل المباراة من تركيا، بعد أن وضعتها إنجلترا على قائمة السفر الحمراء، وهو ما يعني عدم السماح للجماهير الإنجليزية بالسفر إليها.

لكن البرتغال على القائمة الخضراء ما يعني السماح للجماهير الإنجليزية بالسفر إليها لأنها آمنة.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن إقامة المباراة في البرتغال سيسهل وصول القنوات الناقلة والرعاة، الذين سيطالبون بتعويضات إذا لم يتمكنوا من حضور المباراة ونقلها بعد شراء الحقوق.

وهذه هي المرة الثانية التي سيتم سحب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول، وكان مقرراً أن تستضيف نهائي العام الماضي لكن الأمور تعقدت وقرر الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى لشبونة في البرتغال أيضاً.الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا