"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال

رفع نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف العام على مكتب مفتي عام المملكة، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله- والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ودعا "العواد" المولى -عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بوافر الصحة والعافية.

وثمّن ما تقدمه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام فائق تجاه المواطنين والمقيمين لمواجهة جائحة كورونا والدعم الكامل لتجاوز هذه الجائحة.

وفي الختام، سأل "العواد" الله -العلي القدير- أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وأن يجعله عيداً مباركاً سعيداً على الجميع، وأن يديم علينا قيادتنا الرشيدة ويحفظها ويجزيها خير الجزاء، وأن يعيده على وطننا الغالي والشعب الكريم بالعزة والتمكين والتطور والازدهار ويبارك في الجهود المبذولة من الجميع ويحفظ جنودنا المرابطين على الحدود ويوفقهم وينصرهم ويثبتهم ويسدد رميهم ويحميهم من كل شر.نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد