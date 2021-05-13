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الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021

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الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021 الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021
بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة

الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021

هبطت الليرة التركية مقابل الدولار، إلى أدنى مستوياتها هذا العام، اليوم الخميس، وهو يوم عطلة للأسواق في تركيا.

يأتي ذلك، بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت العملة التركية اليوم إلى 8.4910 ليرات للدولار؛ وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020؛ وفقًا لـ" اليوم".

وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن المستهلكين بالولايات المتحدة، قفزت في أبريل 2021 بأسرع وتيرة في نحو 12 عامًا؛ مما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.الليرة التركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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