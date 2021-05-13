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ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله

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ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله
ولده: عودنا ولاة الأمر على سؤالهم ووصلهم الدائم مع العلماء وأبناء الوطن

ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله

زار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور ناصر الشثري مهنئاً إياه بعيد الفطر.
ونشر حمود بن ناصر الشثري صوراً ومقطع من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لوالده الشيخ ناصر الشثري في منزله لتهنئته بحلول عيد الفطر السعيد.
وكان في استقبال سمو ولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وأشقاؤه.
وقال حمود الشثري: "عودنا ولاة الأمر في المملكة العربية ‎ على سؤالهم ووصلهم الدائم مع العلماء وأبناء الوطن بكافة أطيافهم".
وأضاف: "تشرفنا صباح اليوم بزيارة كريمة من سمو سيدي ‎ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان إلى والدي الشيخ ناصر الشثري، بمناسبة ‎عيد الفطر.. وصلك الله سيدي بجزيل كرمه وأوفى لك بكريم عطائه".

وأظهر مقطع الفيديو إصرار ولي العهد على الجلوس بجوار الشيخ ناصر الشثري، تاركاً الكرسي المخصص لسموه، مردداً عبارة "أنا واحد من عياله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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