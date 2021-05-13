يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا

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لـ5 أشخاص في خطوة تشجيعية غير مسبوقة أقدمت عليها أوهايو الأمريكية

في خطوة تشجيعية غير مسبوقة وصفت بالجنونية، قررت ولاية أوهايو الأمريكية، منح خمسة من متلقي لقاح كورونا، خمسة ملايين دولار، في سحب تحت مسمى "يانصيب لقاح كوفيد – 19".

كما عرضت خمس منح دراسية للطلاب كاملة لإحدى الجامعات الحكومية داخل الولاية، في أضخم حملة تشجيعية على التطعيم في أمريكا.

واشترطت للمشاركة في السحب أخذ اللقاح، وفق صحيفة "البيان الإماراتية"..

وقال حاكم ولاية أوهايو "أعلم أن البعض قد يقول ديواين، أنت مجنون! إن فكرة المليون دولار هذه هي مجرد إهدار للمال، ولكن في الحقيقة، الإهدار الحقيقي في هذه المرحلة من الوباء عندما يكون اللقاح متاحاً بسهولة لأي شخص يريده لكن الأرواح لا تزال تُفقد بسبب كوفيد-19."

يذكر أن المراكز الأمريكية نفذت حملة إعلانية بأكثر من 500 مليون دولار من المواهب ووسائل الإعلام المتبرع بها من أجل تباين واختلاف الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح والأسئلة لديهم.لقاح كورونا