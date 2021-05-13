"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

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أشاد بدور المنظمات الإسلامية في بلاده

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وذكر الكرملين، في بيان صحفي، أن الرئيس بوتين وجه تهنئة جاء فيها: "انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر. منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو ما يجسد رغبة الناس في تحسين الذات".

وأضاف بيان الكرملين: "أتباع الإسلام في روسيا الاتحادية يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل".

وتابع: "تشارك المنظمات الإسلامية بنشاط في حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولي اهتماماً لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية. وبالطبع، أشير بشكل خاص لأنشطتها التي تتطلب إيثار الذات، والتي تساعد الناس، في هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات".

وكانت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد دون مصلين، مراعاة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وفقاً لـ"روسيا اليوم".الرئيس الروسي فلاديمير بوتين