أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس هيئة الأركان يهنئ القيادة بالعيد ويشيد بتضحيات القوات المسلحة

Print
رئيس هيئة الأركان يهنئ القيادة بالعيد ويشيد بتضحيات القوات المسلحة رئيس هيئة الأركان يهنئ القيادة بالعيد ويشيد بتضحيات القوات المسلحة
سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا وأن يرحم شهداءنا

رئيس هيئة الأركان يهنئ القيادة بالعيد ويشيد بتضحيات القوات المسلحة

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي باسمه وباسم كافة منسوبي القوات المسلحة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ وإلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا، وأن يرحم شهداءنا، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة وهم بصحة وعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الرشيدة.رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

من يتنازل لتشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

من يتنازل لتشكيل الحكومة اللبنانية.. عون أم الحريري؟

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية