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في 30 رمضان .. "الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا"

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في 30 رمضان .. "الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا" في 30 رمضان .. "الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا"
أعادت فتح 14 مسجدًا ودعت لاتخاذ كل التدابير الوقائية عند الذهاب لصلاة العيد

في 30 رمضان ..

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجدًا مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يومًا 1168 مسجدًا تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 28 مسجدًا بمنطقة القصيم وتسعة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا: ثلاثة بمنطقة عسير واثنين بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة جازان واثنين بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد وخصوصًا صباح العيد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي، وعدم المصافحة لسلامتهم.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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