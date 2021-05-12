أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إكرام" تخدم أكثر من 800 ألف شخص بتكلفة 7 ملايين ريال في رمضان

Print

أسهمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة في تقديم يد العون والمساعدة إلى أكثر من 800 ألف شخص خلال شهر رمضان المبارك بتقديم أصناف مختلفة من المواد الغذائية في مختلف الأحياء بقيمة تقديرية تجاوزت سبعة ملايين ريال.

وقال مدير الجمعية أحمد المطرفي، إن الجمعية وزعت خلال ذلك الوجبات الساخنة والسلال الغذائية والسقيا والخضراوات والفواكه والمجمدات المقدمة من البيك، إضافة إلى التمر والخبز وزكاة الفطر في اليومين الأخيرين، وبلغ عدد المستفيدين من العمل كله 845695 شخصًا في 46 حيًا وجهة، ونفذت 3348 طلعة، وأشركت أكثر من 5200 متطوع، فيما بلغت القيمة التقديرية للعمل كله 7.105.171 ريالاً.

وأعرب "المطرفي" عن شكره لله -عز وجل- أولاً ثم للشريك الإستراتيجي أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي وغيره من الداعمين والمساهمين، مضيفًا أن الجمعية تحمد الله على أن من عليها من مركبات ومعدات وفريق أسهم في الوصول إلى هذا الرقم .

جمعية إكرام لحفظ الطعام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا