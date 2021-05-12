وزير الصحة يحذر من تقبيل أو عناق الأطفال.. لا تجعلوه "عيد أحزان"

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قال إنهم ينقلون العدوى بشدة.. ودعا لتطبيق التباعد وتجنب التجمعات

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من تقبيل أو عناق الأطفال، لأنهم ينقلون العدوى بشدة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في تويتر: "حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم.. احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فعلى الرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو من دون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة؛ لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح. حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم".

وتابع: "ما زلت أتذكر بكلِّ حزن ‎#عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ ممّا نتج عنه تزايد للإصابات، الذي أدّى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا.. أرجوكم: لا تجعلوا عيدنا هذا "عيد أحزان"!".

وأضاف: "‏أحتاجُ إلى اهتمامكم، في عيدكم.. كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة.. اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين".وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة