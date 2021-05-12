وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة ومنسوبي وزارته بحلول عيد الفطر المبارك

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رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه واسم منسوبي وزارة الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على مقامه الكريم وعلى وطننا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها في ظل القيادة الحكيمة.

ورفع الأمير عبدالله بن بندر برقية مماثلة لسمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.

وبتلك المناسبة، تلقى منسوبو وزارة الحرس الوطني رسالة نصية من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والآتي نصها: "يسرني تهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب بكل خير. أخوكم عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني".