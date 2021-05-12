أطباق رئيسة بالصور.. أكثر من مليار مسلم يفطرون صباح أول أيام الفطر على هذه الأكلات

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عادات وتقاليد وأعراف.. الحلويات تتصدر والعصيدة والكعك والمعمول

يحل عيد الفطر المبارك هذا العام بشكل استثنائي، وبعودة للعديد من مظاهر الفرح، وإقامة الصلاة، رغم استمرار الجائحة.

وتحتفل أغلب الدول الإسلامية غدًا الخميس بأول أيام الفطر المبارك. وينشغل المسلمون بأول أطباق الإفطار في يوم الفطر بعد 30 يومًا من الصيام. وتتوج العديد من الأكلات والحلوى موائد الشعوب الإسلامية والعربية في عيد الفطر وفق عادات وتقاليد وأعراف انتشرت عبر الزمن، من أبرزها:

السعودية

تتوج الحلوى مائدة الإفطار في السعودية، مثل اللقيمات والمعصوب وعصيدة السكر والغريبة. كما تشتهر السعودية بتحضير أصناف تراثية من حلوى عيد الفطر، من أشهرها المعمول السعودي والهريسة السعودية، إضافة لعريكة التمر، والبسبوسة، وأصابع زينب، وكعك العيد.

اليمن

يحتفل اليمنيون بالعيد بحلوى بنت الصحن، وهي نوعٌ من الحلويات عبارة عن فطائر، يتم تحضيرها بعسل النحل.

أفغانستان

ويتم تحضير طبق البولاني في أفغانستان صباح العيد، وهو عبارة عن شرائح خبز محشوة بالسبانخ أو اليقطين أو البطاطس أو العدس الأخضر.

روسيا

يعيش 16 مليون مسلم في روسيا، وتستمتع العائلات بطبق "المانتي"، وهو عبارة عن زلابية محشوة بلحم الخروف المتبل، أو لحم البقر المفروم.

ماليزيا

يأكل شعب ماليزيا قطع الحلوى الصغيرة التي تسمى "لويه"، وهي عبارة عن كعك ذي ألوان زاهية، يتضمن كعكًا حلوًا مصنوعًا من الزبدة والقمح والبيض والسكر.

المغرب

يعتبر كعب الغزال من أبرز أنواع الحلويات التي يتم تصنيعها في المغرب مع قدوم عيد الفطر، وهو مكون من العجين المحشو باللوز. كما تُحضَّر حلوى الزليجة والمحنشة والغريبة، وتكون غنية بالمكسرات.

سوريا

المعمول ينتشر بكثرة في سوريا، ويعرف بحلوى العيد، ويتنوع بين كعك العيد المحلى، والمعمول الذي يأتي بحجم الأصبع، ويكون إما محشوًّا بالتمر أو بالجوز أو بالفستق الحلبي، ويعرف باسم القرص بعجوة.

فلسطين

الكعك هو أكثر أنواع الحلوى التراثية التي يتم تحضيرها مع حلول عيد الفطر، ويكون مصنوعًا بالزبدة أو الصنوبر أو الجوز أو اللوز. ويقدم حلقوم غزة على أنه من الحلوى التي تقدم في عيد الفطر، إضافة إلى البسكويت والشوكولاته.

لبنان

يعتبر المعمول من أبرز أنواع حلوى العيد في لبنان، ويتم صناعته من الطحين والسمن والسكر، إضافة إلى الأشكال المختلفة من السكاكر. ومن بين أبرز أنواع الحلويات أيضًا الملبن العثماني الذي يشبه اللقم المطعمة بعين الجمل واللوز.

الأردن

يعتبر كعك العيد والمعمول من أبرز أنواع حلوى العيد المقدمة في الأردن، ويتم تزيينه بالجوز. وهناك المعمول بالفستق، والمعمول بالتمر.

العراق

حلوى الكليجا من أفضل الحلوى العراقية التي تقدم في عيد الفطر مع كعك العيد، والشكرلمة العراقية، وهي أصناف تقليدية وتراثية، وتتميز بطعمها الرائع ومذاقها الشهي، وهي نوع من أنواع البسكويت.

الإمارات

اللقيمات هي من أبرز أنواع حلوى عيد الفطر في الإمارات، وتحتوي على السكر والنشاء والسمن وماء الورد والهيل والزعفران والسكر الأحمر، إضافة للمكسرات، مثل الجوز والفستق واللوز والسمسم.

الصومال

يشتهر الصوماليون بالتحضير لأنواع محددة من الحلوى في العيد، أبرزها الشوشومو، وهو يشبه الكعك، كما يوجد البسكويت.

تونس

تنشغل التونسيات بصنع أصناف لذيذة من حلوى العيد المنتشرة في تونس، أهمها البشكوطو، وهو مثل الغريبة، إضافة إلى وريدات قريوس الطاجين.

ليبيا

من أهم أنواع الحلوى التي تقدم في عيد الفطر حلوى تشبه الكعك في مصر. ومن أنواع حلوى العيد غريبة الجوز.

الكويت

تشتهر الكويتيات بإعداد حلويات خاصة بعيد الفطر، أبرزها العصيدة الكويتية والغريبة واللقيمات، وتعد الدرابيل أو ريوق العيد أشهر أصناف الحلوى بالعيد.

مصر

يعد كعك العيد والغريبة إضافة للبرازق والبيتي فور المزينة بأجود أنواع المكسرات هي أبرز ما يقدمه المصريون احتفالاً بقدوم الفطر.

السودان

تنتشر بالسودان أصناف كثيرة من حلوى العيد، أبرزها كعك العيد المدور، وله طريقة خاصة بإعداده. ويتبادل السودانيون صواني الحلويات، وأبرز عنصر فيها العصيدة؛ إذ توجد في كل صينية يتم صنعها من قِبل أهالي السودان.

البحرين

تعتبر العريكة من أفضل ما يقدمه أهل البحرين للضيوف في عيد الفطر، إضافة إلى المعمول والكعك والحلويات القديمة بالسمن والعسل واللقيمات، وهي من أبرز أنواع حلوى العيد بالبحرين.