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دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى الحذر من التصرفات والسلوكيات السلبية، مشيرًا إلى "أننا عشنا العام الماضي أعيادًا استثنائية واكبناها واحتفلنا فيها بطرق متعددة ومتنوعة"، مشددًا على أننا "نريد أن يكون العيد فرحًا وسرورًا، ولا ننشر فيه أيًا من مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية".

وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "يأتي العيد هذا العام وكلنا يتذكر أعيادًا استثنائية مرت علينا العام الماضي، وكلنا واكبناها، واستطعنا أن نقوم باحتفالات العيد وابتهاجات العيد بطرق متعددة".

وأضاف: "واكبنا الظروف التي كانت موجودة في حينها، مهم جدًا أن نحذر من التصرفات التي كانت موجودة في أعياد سابقة أن تتكرر لا قدر الله في هذا العيد".

وأردف متحدث "الصحة": "نريد أن يكون بإذن الله هذا العيد عيد فرح وسرور، وألا ننشر فيه أيًا من مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية، سواء كانت المصافحة، التقبيل، العناق، الاقتراب وعدم ترك المسافات الآمنة، البقاء في تجمعات أو أعداد كبيرة، كل هذا أمر خطير جدًا، ونحذر الجميع منه".

وتابع "العبدالعالي": "نؤدي صلاة العيد ولكن ننتبه بأن تكون أغراضنا معنا، سواء كانت السجادة أو غيرها"، مشيرًا إلى أن "كبار السن علينا أن نقدم لهم المعايدة ولكن أيضًا بحرص، فلا نريد أن نعرضهم للخطر".

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في ختام توجيهاته على أمر مهم جدًا يتمثل في الالتزام بالأعداد في الاجتماعات الأسرية، وأن تكون الأماكن ذات تهوية جيدة، وكل عام والجميع بخير وبصحة وعافية.