أمراء جازان وحائل والجوف والحدود الشمالية يرفعون التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

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رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ بحلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هـ.

وقال بهذه المناسبة: "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية؛ ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يرفع ويزيل عن الأمة جائحة كورونا، مثمنًا ما قامت به الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة من جهود وإجراءات احترازية واستباقية واستثنائية، أثمرت الحد من انتشار جائحة كورونا".

كما رفع خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وقال: "يشرفني أن أرفع لكم يا سيدي التهنئة الصادقة، باسمي وباسم أهالي المنطقة؛ بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذا العيد أعوامًا عديدة والوطن وقيادته وشعبه بخير ونماء".

كما رفع باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، وقال: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم التهنئة الصادقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذا العيد أعوامًا عديدة والوطن وقيادته وشعبه بخير ونماء، وأن يديمكم عضدًا لسيدي خادم الحرمين الشريفين ـ أيدكما الله-".

كما رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لكم -أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وأسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة -حفظكم الله-".

كما رفع أمير الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والنماء.

كذلك رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية، وبلادنا في نماء وبناء مستمر.

كما قدّم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية، وينعمون برغد العيش.