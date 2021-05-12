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"هلال الطائف" يودِّع رمضان باستقبال 4879 بلاغًا

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"هلال الطائف" يودِّع رمضان باستقبال 4879 بلاغًا "هلال الطائف" يودِّع رمضان باستقبال 4879 بلاغًا
يستقبل العيد برفع الاستعدادات والوجود في المصليات

تستقبل هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف العيد برفع استعداداتها بتغطية المواقع المهمة وبعض المصليات خلال صلاة العيد، وكذلك وجود فِرقها التطوعية والإسعافية لمتابعة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

واختتم 24 مركزًا في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها رمضان باستقبال 4879 بلاغًا، كان منها 3214 بلاغًا للحالات المرضية، مثل المشاكل التنفسية، وأمراض السكري، والجلطات الدماغية، فيما بلغت البلاغات للحوادث 1665 بلاغًا.

وتهيب الهيئة بالجميع لأخذ الحيطة والحذر خلال فترة العيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة إسعافية عن طريق الرقم 997، أو استخدام تطبيق "أسعفني" الذي يساعد في الوصول إلى الموقع بكل سهولة، إضافة إلى الكثير من المميزات لهذا التطبيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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