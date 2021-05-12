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وزير الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

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وزير الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك وزير الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك
نوه بدعم القيادة لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة

وزير الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

‬رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لعام 1442هــ، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال الوزير آل الشيخ: نستقبل عيد الفطر المبارك وبلادنا الغالية تعيش في أزهى عصورها، لافتاً إلى أن التطور والتقدم الذي تشهده المملكة جاء نتاج عمل دؤوب وتخطيط استراتيجي جسد الجهود التي حملتها مضامين رؤية المملكة 2030 التي جعلت من المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

ونوه "آل الشيخ" بدعم القيادة لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة والذي ساهم في تحقيق إنجازات وأعمال مباركة قدمتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله ونشر الدعوة القائمة على الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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