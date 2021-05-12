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"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو قطاع الأعمال إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو قطاع الأعمال إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية "الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو قطاع الأعمال إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية
عن شهرَي مارس وأبريل.. في موعد أقصاه 15 مايو الجاري لتجنب غرامة التخلف

‬ دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مارس وأبريل الماضيَيْن، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

وناشدت الهيئة بجميع المكلفين من قطاع الأعمال إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع اللإلكتروني (gazt.gov.sa)..

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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