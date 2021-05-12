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أمير منطقة تبوك يسجّل في برنامج التبرع بالأعضاء

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أمير منطقة تبوك يسجّل في برنامج التبرع بالأعضاء أمير منطقة تبوك يسجّل في برنامج التبرع بالأعضاء
لأهميته للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة عضو

أمير منطقة تبوك يسجّل في برنامج التبرع بالأعضاء

أعلن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، وذلك عطفاً على المبادرة الإنسانية غير المستغربة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وحثّ أمير منطقة تبوك أبناء المنطقة إلى التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى ولأهميته في تقليص قوائم انتظار المرضى الذين تتوقف عملية تشافيهم على زراعة عضو جديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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