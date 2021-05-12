عمرها 350 ألف سنة.. علماء آثار يكتشفون بحيرة عميقة بصحراء النفود

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فيما أظهرت نتائج دراسات سابقة وجود دليل لأنهار وغابات وكائنات قديمة

كشفت المجلة العلمية المتخصصة في الآثار والتنقيب Report" Scientific Nature" عن المواقع الأثرية الضاربة في القدم والتي اكتشفتها هيئة التراث بالتعاون مع معھد "ماكس بلانك" لعلوم.

وتعود تلك المواقع الأثرية إلى ما يقارب الـ350 ألف سنة، وذلك ضمن المشروع العلمي "الجزيرة العربية الخضراء"، حيث عثر المسؤولون عن المشروع في موقع "النسیم" بصحراء النفود بمنطقة حائل على أدلة بیئیة على وجود بحيرة عميقة ربما كانت عذبة المياه ومواد أثرية تعود إلى عصر "البلايستوسین" الأوسط.

وتضمنت المواد الأثرية التي عثر علیھا في الموقع أدوات حجرية أشولیة يعود تاريخھا ما بين 250 إلى 350 ألف سنة، أي ما يتوافق على الأرجح مع مرحلة النظير البحري التاسع حین ذاب الجليد فیھا وتشكلت بحيرات في صحراء النفود، كما عثر في الموقع على حوض عمیق يبرز في وسطه رواسب لمواد أثرية من العصر الحجري، ورقائق حجرية مختلفة وتم جمع نحو 354 قطعة فأس، وأظهر المسح وجود ارتباط شديد بين المواد الأثرية والبحيرة الجافة.

وتتشابه أدوات الحجارة المكتشفة مع تلك التي سبق العثور علیھا في المواقع مثل بعض القطع على جلب المواد الخام إلى الموقع لصناعة الأشولية في صحراء النفود وطرح بعضھا بعد اختبار جودتھا.

يذكر أن نتائج الدراسات السابقة للمشروع الذي بدأ منذ عدة سنوات أسفرت عن اكتشاف أدلة لوجود آلاف البحيرات والأنھار والغابات والكائنات في أنحاء الجزيرة التي نشأت حولھا العديد من الحضارات المتعاقبة بسبب المناخ المعتدل لشبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت.