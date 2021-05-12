رئيس النيجر يقلد السفير تركي العلي وسام "قائد"

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تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

قلد رئيس جمهورية النيجر أيسوفو محمدو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، وسام "قائد".

وقام بتقليد السفير هذا الوسام شخصياً على هامش حفل تدشين مجمّع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الجامعي للبنات بالعاصمة نيامي التابع للجامعة الإسلامية بالنيجر.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود السفير العلي الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر.رئيس جمهورية النيجر أيسوفو محمدو