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هطولات متوسطة إلى غزيرة تواعد جازان.. والتنبيه "متقدم"

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هطولات متوسطة إلى غزيرة تواعد جازان.. والتنبيه "متقدم" هطولات متوسطة إلى غزيرة تواعد جازان.. والتنبيه "متقدم"
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

هطولات متوسطة إلى غزيرة تواعد جازان.. والتنبيه

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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