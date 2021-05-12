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أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

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أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
ثمنا هذه المبادرة الإنسانية التي ترسم صوراً من التكافل المجتمعي

أمير المدينة المنورة ونائبه يُسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

نوه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

وأعلن تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، داعياً الجميع إلى دعم هذا البرنامج الإنساني، لتعزيز مستويات الصحة العامة وزيادة كفاءة القطاع الطبي في إجراء هذه العمليات المُعقدة والإسهام في رفع نسب نجاحها مستقبلاً بإذن الله تعالى.

كما أعلن الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة عن تسجيله بالبرنامج، مثمناً هذه المبادرة الإنسانية التي ترسم صوراً من التكافل المجتمعي وتمنح الأمل لمرضى الفشل العضوي النهائي.أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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