أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العالم يجتاز 1.3 مليار جرعة لقاح وأمريكا تدشّن مرحلة جديدة من التطعيم

Print
العالم يجتاز 1.3 مليار جرعة لقاح وأمريكا تدشّن مرحلة جديدة من التطعيم العالم يجتاز 1.3 مليار جرعة لقاح وأمريكا تدشّن مرحلة جديدة من التطعيم
مفوضة إدارة الغذاء والدواء: هذه خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد 19

العالم يجتاز 1.3 مليار جرعة لقاح وأمريكا تدشّن مرحلة جديدة من التطعيم

تُواصل دول العالم جهودها من أجل توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

حيث أظهرت بيانات أن عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم، وصل إلى 1.32 مليار جرعة؛ في حين شكّل سماح وكالة الأدوية الأمريكية باستخدام لقاح «فايزر/‏‏ بايونتيك» للفتيان ما بين 12 و15 عامًا، مرحلة جديدة في حملة التطعيم في الولايات المتحدة.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك: إن هذه «خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد 19».

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد أعطت تصريحًا بالاستخدام الطارئ للقاح «فايزر/‏‏ بايونتيك» لمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا وما فوق. وأصبح إعطاؤه مسموحًا لملايين المراهقين الإضافيين، بجرعتين تحتويان على الكمية ذاتها الموجودة في لقاح البالغين.

ومن المقرر أن تعقد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الوكالة الصحية الفيدرالية الرئيسية في البلاد، اجتماعًا اليوم الأربعاء. وقال مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء بيتر ماركس في مؤتمر صحافي: إن عمليات الحقن الأولى يمكن أن تبدأ اعتبارًا من يوم غد الخميس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا